



В Волгоградской области снова выросли цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, дизтопливо подорожало на 0,31% (52,21 рубля за литр). Также выросли цены на бензин АИ-92 (на 0,55%) – до 47, 38 рубля, на бензин АИ-95 – на 0,36% (до 52,78 рублей за литр), АИ-98 – на 0,23% )до 56,93 рублей).

Между тем, по сравнению с данными на начало декабря прошлого года бензин в регионе подорожал гораздо заметнее – в среднем почти на 4 рубля.