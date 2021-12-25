Общество 25.12.2021 19:39
0
25.12.2021 19:39
В Волгоградской области снова выросли цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, дизтопливо подорожало на 0,31% (52,21 рубля за литр). Также выросли цены на бензин АИ-92 (на 0,55%) – до 47, 38 рубля, на бензин АИ-95 – на 0,36% (до 52,78 рублей за литр), АИ-98 – на 0,23% )до 56,93 рублей).Между тем, по сравнению с данными на начало декабря прошлого года бензин в регионе подорожал гораздо заметнее – в среднем почти на 4 рубля.
Реклама
Власти Волгограда закупают 56 троллейбусов за 1,4 миллиарда рублей25.12.2021 17:46
Общество 25.12.2021 17:46
Жители Спартановки в Волгограде не дождались тепла после устранения аварии25.12.2021 14:40
Общество 25.12.2021 14:40
В Волгоградской области подорожали ингредиенты для новогодних салатов25.12.2021 09:58
Общество 25.12.2021 09:58
В Волгограде показали будущее заброшенного ЦУМа25.12.2021 09:47
Общество 25.12.2021 09:47
Гололед и метель ожидаются в Волгоградской области в выходные25.12.2021 09:00
Общество 25.12.2021 09:00
На Спартановке в Волгограде ликвидировали порыв на теплотрассе25.12.2021 08:24
Общество 25.12.2021 08:24
Китайский город подарил Волгограду двухметровую панду24.12.2021 20:51
Общество 24.12.2021 20:51
Руководитель ГУ МВД по Волгоградской области назначен замминистра МВД РФ24.12.2021 17:52
Общество 24.12.2021 17:52
На севере Волгограда устраняют последствия порыва на тепловой сети24.12.2021 16:37
Общество 24.12.2021 16:37
Из волгоградского роддома выписали маму с новорожденной тройней – Тиграном, Гегардом и Лилит24.12.2021 15:22
Общество 24.12.2021 15:22
Суд в Волгограде обязал очистить воду в Урюпинском районе24.12.2021 12:47
Общество 24.12.2021 12:47
В Волгоградской области в два раза снизилась смертность от коронавируса24.12.2021 12:10
Общество 24.12.2021 12:10
В Урюпинске полностью ликвидировали аварию на водопроводе24.12.2021 09:09
Общество 24.12.2021 09:09
В предвкушении праздника: как Волгоград преобразился к Новому 2022 Году24.12.2021 08:22
Общество 24.12.2021 08:22
Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелеты23.12.2021 15:16
Общество 23.12.2021 15:16
Реклама