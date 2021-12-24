Для ключевых застройщиков региона Сбербанк провел конференцию «Аналитика и тренды рынка недвижимости»





15 ведущих застройщиков Волгоградской области приняли участие в специальной конференции «Аналитика и тренды рынка недвижимости», которую в Волгограде организовал Сбербанк.На мероприятии обсудили основные изменения в отрасли в 2021 году, тренды и перспективы развития на следующей год.

Участники конференции разобрали наиболее актуальные концепции продаж,инновационные маркетинговые инструменты применяемые на рынке недвижимости, а такженовые возможности сервисов экосистемы Сбера.

В рамках конференции участники посредством онлайн связисмогли поделиться опытом работы сколлегамииз других городов и получить консультации экспертов Сбербанка. По окончанию мероприятия ключевые застройщики региона- партнеры банка за плодотворное сотрудничество были отмечены благодарственными письмами банка.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Застройщики - это ключевые партнеры банка, именно они формируют рынок недвижимости Волгоградской области. Для нас важно продуктивное сотрудничество, вместе мы решаем социально-экономические задачи региона. Работая по программам господдержки, девелоперы вводят значительные объемы жилой недвижимости, а наши ипотечные программы позволяют большому числу волгоградских семей решать жилищный вопрос».



