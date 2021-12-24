Для ключевых застройщиков региона Сбербанк провел конференцию «Аналитика и тренды рынка недвижимости»
Экономика 24.12.2021 10:22
0
24.12.2021 10:22
15 ведущих застройщиков Волгоградской области приняли участие в специальной конференции «Аналитика и тренды рынка недвижимости», которую в Волгограде организовал Сбербанк.На мероприятии обсудили основные изменения в отрасли в 2021 году, тренды и перспективы развития на следующей год.
Участники конференции разобрали наиболее актуальные концепции продаж,инновационные маркетинговые инструменты применяемые на рынке недвижимости, а такженовые возможности сервисов экосистемы Сбера.
В рамках конференции участники посредством онлайн связисмогли поделиться опытом работы сколлегамииз других городов и получить консультации экспертов Сбербанка. По окончанию мероприятия ключевые застройщики региона- партнеры банка за плодотворное сотрудничество были отмечены благодарственными письмами банка.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Застройщики - это ключевые партнеры банка, именно они формируют рынок недвижимости Волгоградской области. Для нас важно продуктивное сотрудничество, вместе мы решаем социально-экономические задачи региона. Работая по программам господдержки, девелоперы вводят значительные объемы жилой недвижимости, а наши ипотечные программы позволяют большому числу волгоградских семей решать жилищный вопрос».
Реклама
В Волгоградской области ликвидировали 1600 организаций за фиктивные данные24.12.2021 13:34
Экономика 24.12.2021 13:34
Клиенты банка «Открытие» получат доходность по вкладам до 8,6% годовых24.12.2021 12:32
Экономика 24.12.2021 12:32
Эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников24.12.2021 10:25
Экономика 24.12.2021 10:25
По итогам 11 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 82,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ23.12.2021 14:04
Экономика 23.12.2021 14:04
Сады Придонья подвели итоги благотворительной деятельности23.12.2021 13:48
Экономика 23.12.2021 13:48
ВТБ: треть россиян рассчитывает на увеличение доходов и накоплений в 2022 году23.12.2021 11:24
Экономика 23.12.2021 11:24
Банк «Открытие»: в 2022 году цены на жилье могут снизиться на 3-5%23.12.2021 11:20
Экономика 23.12.2021 11:20
Сбер снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов по двум документам до 10%23.12.2021 11:00
Экономика 23.12.2021 11:00
В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги уходящего года22.12.2021 20:47
Экономика 22.12.2021 20:47
Банк «Открытие»: по итогам 2022 года инфляция замедлится вдвое22.12.2021 18:08
Экономика 22.12.2021 18:08
Волгоградская область перевыполнила цель по созданию потоков-образцов на предприятиях22.12.2021 17:58
Экономика 22.12.2021 17:58
Банк «Открытие» сделал выгоднее операции обмена валют для предпринимателей22.12.2021 12:51
Экономика 22.12.2021 12:51
111 тысяч выплат через СберБанк Онлайн было осуществлено по страховому возмещению по вкладам банков с отозванной лицензией22.12.2021 11:54
Экономика 22.12.2021 11:54
ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки в Волгограде22.12.2021 11:33
Экономика 22.12.2021 11:33
Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн22.12.2021 11:31
Экономика 22.12.2021 11:31
Реклама