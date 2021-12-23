В шести районах Волгограда запустят новогодние фейерверки





В Волгограде через час после наступления нового, 2022 года прогремят фейерверки в нескольких районах города. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, так, полюбоваться на салют можно будет в парке «Раздолье» - на границе Центрального и Ворошиловского районов, на площади перед МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» (ул. 64-й Армии, д. 26) в Кировском районе, на площади перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» (ул. Даугавская, 1) в Советском районе, в парке «Семейный» на ул. 8-ой Воздушной армии в Дзержинском районе, на площади перед «Царицынской оперой» в Краснооктябрьском районе и в парке Аттракционов на Спартановке.

Ранее в администрации города сообщали, что в этом году празднование нового года пройдет в «семейной» атмосфере, в шаговой доступности от мест проживания волгоградцев во избежание скопления большого количества людей. При этом власти обращают внимание на соблюдение и других противоэпидемиологических требований в новогоднюю ночь, касающихся ношения масок и соблюдения социальной дистанции.



