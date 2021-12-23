Волгоградстат подсчитал стоимость салата оливье

Общество 23.12.2021 11:50
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23.12.2021 11:50
В Волгоградстате выяснили, во сколько обойдется жителям региона приготовление традиционного угощения новогоднего стола – салата оливье. Как сообщает ИА «Высота 102», взяв за основу базовый состав ингредиентов, в ведомстве пришли к выводу, что это блюдо обойдется в 326,84 рубля. В частности, 300 граммов вареной колбасы, считают в Волгоградстате, можно купить за 102,71 рубля, 4 яйца – за 29,84 рубля, а 400 граммов свежих огурцов – за 46,39 рубля.
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