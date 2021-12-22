Есть сложные участки: снежные трассы расчищают в Волгоградской области





Дорожники ликвидируют последствия ночного снегопада на автодорогах Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, сложные участки имеются на федеральных трассах в направлении на Москву и Камышин. Так, сегодня утром образовался затор на 536 км трассы Р-228 "Сызрань – Саратов - Волгоград" из-за массового ДТП с участием большегрузов. По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в настоящее время транспортные средства убраны с проезжей части, движение обеспечено в штатном режиме. В этом направлении сохраняются небольшие осадки и низовая метель.

На трассах Волгоградской области работают 90 единиц дорожной техники, уже израсходовано 42 тонны противогололедных материалов. На всех направлениях движение обеспечено в штатном режиме.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, снежная погода сохранится в течение суток. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, посредством спутниковой системы метео- и видеонаблюдения в режиме реального времени.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров и опасных обгонов, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области