



Братья-двойняшки, родившиеся на парковке около торгового центра в Волгограде, с мамой и папой приехали домой в хутор Писаревка Фроловского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в перинатальном центре №2, куда новорожденных привезли после необычных родов.

Напомним, семья Саблиных стала знаменитой на всю Россию, когда папа малышей Максим принял стремительные роды у своей жены Даши, которая не доехала до роддома из-за начавшихся схваток. Напомним, 16 декабря женщину должны были госпитализировать в перинатальный центр в Волгограде, а плановые роды были назначены на 7 января. Однако 15 декабря у женщины отошли воды и Максим повез жену в Волгоград. Но по пути у Дарьи начались схватки. Тогда мужчине пришлось выступить в роли акушера и принять роды у своей жены в машине.

Роды прошли благополучно, у супругов родились двое мальчиков – Никита и Тимофей весом в 2,8 и 2,5 кг.

Семья Саблиных стала многодетной после рождения двойняшек. Они уже воспитывают 8-летнюю и 10-летнюю дочек.

Фото https://vk.com/officialfrolovo