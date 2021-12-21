Общество

Родившуюся на парковке в Волгограде двойню выписали из перинатального центра

Общество 21.12.2021 09:18
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21.12.2021 09:18


Братья-двойняшки, родившиеся на парковке около торгового центра в Волгограде, с мамой и папой приехали домой в хутор Писаревка Фроловского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в перинатальном центре №2, куда новорожденных привезли после необычных родов. 
Напомним, семья Саблиных стала знаменитой на всю Россию, когда папа малышей Максим принял стремительные роды у своей жены Даши, которая не доехала до роддома из-за начавшихся схваток. Напомним, 16 декабря женщину должны были госпитализировать в перинатальный центр в Волгограде, а плановые роды были назначены на 7 января. Однако 15 декабря у женщины отошли воды и Максим повез жену в Волгоград. Но по пути у Дарьи начались схватки. Тогда мужчине пришлось выступить в роли акушера и принять роды у своей жены в машине. 
Роды прошли благополучно, у супругов родились двое мальчиков – Никита и Тимофей весом в 2,8 и 2,5 кг. 
Семья Саблиных стала многодетной после рождения двойняшек. Они уже воспитывают 8-летнюю и 10-летнюю дочек. 
Фото https://vk.com/officialfrolovo

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