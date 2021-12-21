В Волжском распродают имущество скандального застройщика-банкрота





Квартира и пять нежилых помещений, принадлежащих застройщику-банкроту ООО "АхтубаСитиПарк", выставлены на продажу в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на объявление о проведении торгов, начальная стоимость всех объектов, которые находятся в Волжском по адресу: ул. 40 лет Победы, составляет 12 миллионов 157 тысяч рублей. Нежилые офисные помещения и квартира распродаются отдельными лотами в форме аукциона. Купить недвижимость могут как юридические, так и физические лица. Победителем будет признан тот, кто предложит наибольшую сумму за лот.

Напомним, что оскандалившийся застройщик в октябре 2013 года начал строительство комплекса на проспекте Ленина, состоящего из двух 17-этажных и одного 15-этажного домов. В июне 2016 года все работы остановились. Степень готовности по жилому дому №1 составляла 68%, жилому дому № 2 — 22%, жилому дому № 3 — 0%. Всего обманутыми оказались 234 семьи. Для восстановления прав дольщиков ЖК "АхтубаСитиПарк" профильными ведомствами администрации Волгоградской области был разработан механизм, позволяющий возобновить строительство объекта. В отношении застройщика была введена процедура банкротства, возбуждено уголовное дело на руководителей компании. Весной текущего года им были вынесены приговоры

ООО "Ахтуба СитиПарк" было признано банкротом в августе 2018 года. В отношении общества было открыто конкурсное производство. В ноябре текущего года было принято решение продлить его еще на два месяца по ходатайству конкурсного управляющего в связи с реализацией на торгах пяти нежилых помещений торгово-офисного назначения и трех жилых помещений, включенных в конкурсную массу должника. Также сообщалось, что имеется залоговое имущество, порядок продажи которого необходимо согласовать с залоговым кредитором ПАО "Промсвязьбанк".

На фото ЖК "АхтубаСитиПарк"