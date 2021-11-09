Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в Волжском





УФАС по Волгоградской области предписало аннулировать открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, такое решение было принято по результатам рассмотрения очередных жалоб от перевозчиков на нарушения, допущенные комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского в конкурсной документации.

Выяснилось, что данная документация была утверждена 26 августа текущего года на основании постановления администрации Волжского № 4011 в новой редакции, которая вступила в законную силу лишь 31 августа. УФАС признало комитет нарушившим ч. 2 ст. 24 Закона об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ и предписала аннулировать конкурс.

"Формулы оценки по критериям установлены таким образом, что побеждает перевозчик, предлагающий не новые и комфортабельные автобусы, а просто имевший в прошлом большое количество транспортных средств. Такое количество машин было только у одного перевозчика – МУП "Волжская автомобильная колонна № 1732" - члена простого товарищества. Кстати, структурные подразделения администрации Волжского посчитали целесообразным вхождение предприятия в товарищество. А комитет так торопился включить эту систему подсчета баллов критериям оценки заявок в условия конкурса, что включил ее в конкурсную документацию еще до ее официального опубликования", - прокомментировала заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.

Отметим, что в конце октября УФАС были рассмотрены четыре жалобы перевозчиков. УФАС признало комитет нарушившим ч. 2 ст. 24 Закона об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ, предписала аннулировать протокол рассмотрения заявок по 11 лоту и внести изменения в конкурсную документацию, установив понятный для перевозчиков порядок подсчета опыта осуществления регулярных перевозок. Тогда конкурсная комиссия комитета учла именно наличие у автоколонны более 170 транспортных средств, что позволило победить данному товариществу по 8 из 11 маршрутов.



