Экономика

ВТБ: 40% продаж ипотеки на новостройки сейчас проходит через совместные программы банков и застройщиков

Экономика 17.12.2021 09:50 Новости компаний
0
17.12.2021 09:50 Новости компаний


На фоне роста ключевой ставки и стоимости ипотеки на рынке банки и застройщики активно реализуют продажи объектов недвижимости, совместно предоставляя клиентам субсидии на кредиты. В ВТБ доля таких сделок в ноябре достигла 40%, тренд может продолжиться и в дальнейшем.
ВТБ предлагает застройщикам совместные программы, в рамках которых клиенту предоставляется субсидированная ставка. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, доступного для покупателей его квартир. Скидки применяются как в рамках базовых программ, так и по госпрограммам. Для застройщиков подобные условия становятся возможностью активнее реализовать свою недвижимость, а для клиентов — снизить финансовую нагрузку в течение определённого срока выплаты кредита, особенно на первом этапе, когда семейные траты возрастают.
«Субсидирование ставки от застройщика – отличный инструмент, который с ростом ставок на рынке начинает играть решающую роль в ипотечных продажах. В октябре через партнерский канал у нас прошло 35% всех выдач, в ноябре уже 40%. С учетом того, что ключевая ставка может в этом году вырасти до 8,5%, а ставки по ипотеке следом – стать двузначными, совместные программы с застройщиками наряду с «семейной ипотекой» сейчас имеют самые выгодные условия, особенно это заметно для жителей мегаполисов. Сейчас почти все крупнейшие застройщики развивают программы субсидирования, и ВТБ – один из их ведущих партнеров, готовый удовлетворить спрос клиентов в полном объеме», – прокомментировала начальник управления партнерских ипотечных программ, вице-президент ВТБ Ирина Качурина.
ВТБ прогнозирует, что итоги 2021 года будут рекордными для всего российского рынка жилищного кредитования. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 млн семей, что сопоставимо с населением крупного города-миллионника.
В следующем году на рынок будут оказывать влияние, в первую очередь,  ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удорожание стоимости ипотеки.  Среди других факторов – планируемое окончание господдержки в середине 2022 года, условия по которой сегодня значительно выгоднее, чем по базовым программам. Поэтому ВТБ предлагает продлить ее для социальных категорий населения и жителей моногородов, которым важно обеспечить доступность жилищных кредитов на фоне общего роста ставок.
Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет сегмент индивидуального жилищного строительства, на который сейчас сместился фокус внимания государства. В частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным стимулом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки, в том числе ВТБ.

 


 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
17.12.2021 10:27
Экономика 17.12.2021 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2021 18:01
Экономика 16.12.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2021 15:12
Экономика 16.12.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 13:26
Экономика 16.12.2021 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 12:43
Экономика 16.12.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 12:18
Экономика 16.12.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 11:56
Экономика 16.12.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 10:34
Экономика 16.12.2021 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 10:13
Экономика 16.12.2021 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 08:54
Экономика 16.12.2021 08:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2021 07:54
Экономика 16.12.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 18:17
Экономика 15.12.2021 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 17:01
Экономика 15.12.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 16:42
Экономика 15.12.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2021 15:59
Экономика 15.12.2021 15:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:28
Жителя Волгоградской области осудили за терроризм в интернетеСмотреть фотографии
11:57
На юге Волгограда спасли застрявшего в ограде детсада оленяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
У самолета рейса Волгоград-Москва в пути отказала одна из электронных системСмотреть фотографии
11:29
В мэрии Волгограда задумались о повышении проезда в транспортеСмотреть фотографии
11:14
В 14 больницах Волгоградской области прекратили прием ковидных больныхСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде сбежавшему из ульяновской колонии насильнику вменяют «букет» тяжких статейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском пассажир такси получил травмы во время поездкиСмотреть фотографии
10:27
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» поднимают зарплату с 1 январяСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде 43 строителям дали зарплату после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
09:44
Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстицииСмотреть фотографии
09:36
ВТЗ получил дипломом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности - 2021» за реализацию ESG-принциповСмотреть фотографии
09:33
Офис микрозаймов закрыли в Волгограде из-за антиковидных нарушенийСмотреть фотографии
09:23
В Волжском готовится к открытию еще одна модельная библиотекаСмотреть фотографии
20:11
Чиновники в Волжском шокировали жильцов аварийных домов запутанной канцелярщинойСмотреть фотографии
18:01
Строительство метанолового завода в Волгограде стартует в середине 2022 годаСмотреть фотографии
17:10
Волгоградских школьников приглашают в эко-проект МТС о природе РоссииСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский коммерсант поплатился за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографии
16:50
«То, что показывает «Ротор», недопустимо»: Бочаров высказался о волгоградском футболеСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде открываются сразу два магазина «Галамарт»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство из-за долга в 2,5 тыс рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местахСмотреть фотографии
15:35
«Надеялись, что успеем»: подробности необычных родов на парковке в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупциюСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынкаСмотреть фотографии
12:22
Коронавирус устроил Волгоградской области передышкуСмотреть фотографии
11:57
Транспорт, цены и тепло: жители «завалили» вопросами волгоградского губернатораСмотреть фотографии
11:22
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Многоуровневую транспортную развязку возводят на Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 