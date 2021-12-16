Происшествия

Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)

Происшествия 16.12.2021 14:39
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16.12.2021 14:39




Полицейские задержали такси с двумя наркокурьерами из Москвы, которые пытались провезти почти килограмм героина в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, автомобиль остановили для проверки на посту ДПС в Городищенском районе. 
В ходе осмотра транспортного средства с применением служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили в рюкзаке 24-летнего пассажира несколько свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что вещество является героином общим весом 700 гр. Позже выяснилось, что молодой человек и его 22-летняя сожительница выполняли функции оптовых курьеров. Они прибыли в Волгоградскую область на арендованной машине с целью продажи наркотических веществ. 

На следующий день в Дзержинском районе оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции «Гром» задержали третьего соучастника преступления, который должен был получить партию наркотиков. 
В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. 
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области  

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