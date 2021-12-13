Волгоградский губернатор ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Общество 13.12.2021 15:21
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13.12.2021 15:21
Андрей Бочаров примет участие в "прямой линии" в студии ГТРК "Волгоград-ТРВ". Губернатор Волгоградской области, как анонсирует телекомпания, впервые выйдет на открытый разговор с жителями в прямом эфире. "Телетрансляция состоится в 16 декабря. Насколько длительной она будет, предположить невозможно. Как и предсказать, какие именно темы и вопросы прозвучат в эфире", - говорится в сообщении. Предполагается, что общение будет многочасовым. Задействованы будут все районы области. Уже идет активная подготовка к этому мероприятию. Свои вопросы можно присылать уже сейчас.
Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью более 7 лет. В апреле 2014 года Указом президента РФ он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. По результатам досрочных выборов был избран главой региона, вступил в должность 24 сентября 2014 года. В сентябре 2019 года Андрей Бочаров был переизбран на второй срок.
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