Волгоградский губернатор ответит на вопросы жителей в прямом эфире





Андрей Бочаров примет участие в "прямой линии" в студии ГТРК "Волгоград-ТРВ". Губернатор Волгоградской области, как анонсирует телекомпания, впервые выйдет на открытый разговор с жителями в прямом эфире. "Телетрансляция состоится в 16 декабря. Насколько длительной она будет, предположить невозможно. Как и предсказать, какие именно темы и вопросы прозвучат в эфире", - говорится в сообщении. Предполагается, что общение будет многочасовым. Задействованы будут все районы области. Уже идет активная подготовка к этому мероприятию. Свои вопросы можно присылать уже сейчас.





Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью более 7 лет. В апреле 2014 года Указом президента РФ он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. По результатам досрочных выборов был избран главой региона, вступил в должность 24 сентября 2014 года. В сентябре 2019 года Андрей Бочаров был переизбран на второй срок.