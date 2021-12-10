В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодов

Общество 10.12.2021 15:43
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10.12.2021 15:43
Молочную продукцию без средств идентификации конфисковали сотрудники Роспотребнадзора в трех волгоградских предприятиях. Как сообщили в территориальном управлении ведомства, не соответствующая требованиям законодательства продукция была выявлена в торговом павильоне ИП Уваровой Н.М. на улице Ткачева, в торговом павильоне ИП Григорьева М.В. на улице Новороссийская и магазине ИП Корж О.Ф. на ул. Ткачева. В общей сложности изъято 10 единиц молочной продукции и 16 кг сыра на сумму 7030 рублей. По каждому факту возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны). По итогам рассмотрения дел, судом принято решение о привлечении предпринимателей к ответственности в виде штрафов в размере по 5000 рублей с конфискацией продукции.
Как ранее сообщалось, в 2021 году началась обязательная маркировка молочной продукции. Так, с 1 июня стали маркироваться мороженое и сыры, с 1 сентября - прочая молочная продукция со сроком годности более 40 дней. С 1 декабря началась обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. Производители должны наносить на товар специальный код, который содержит информацию о продукте с момента производства на заводе и до продажи конечному потребителю.
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