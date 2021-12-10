Общество 10.12.2021 15:39
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10.12.2021 15:39
100-летняя жительница Волгоградской области умерла от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, долгожительница страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и не была вакцинирована. В инфекционное отделение ковидного госпиталя она поступила уже в тяжелом состоянии. Спасти ее жизнь не удалось.
Напомним, в Волгоградской области по-прежнему остается высокой смертность от коронавируса. Так, за минувшие сутки в регионе ушли из жизни по этой причине 38 человек. Всего в регионе жертвами COVID-19 стали 4940 человек.
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