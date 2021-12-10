Телеком

Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервиса

Телеком 10.12.2021 11:37
0
10.12.2021 11:37


«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи. Высокотехнологичное решение для цифрового мониторинга качества обслуживания клиентов позволяет получать автоматизированную аналитику диалогов между посетителями и сотрудниками салонов, эффективно управлять бизнес-процессами и повышать качество клиентского сервиса.
Для оценки качества работы консультантовв салонах «Ростелекома» используются специальные аудиобейджи. Гаджеты помогают автоматически распознавать речь с помощью технологий искусственного интеллекта. Система анализирует транскрипцию речи сотрудника торговой точки по ключевым бизнес-метрикам: решение основного вопроса, удовлетворенность клиента ответом консультанта, информирование об актуальных промоакциях, знакомство с «Личным кабинетом» и другие параметры. Также устройство позволяет оценить вежливость, нацеленность на решение вопроса клиента, использование слов-паразитов.
На первом этапе система установлена в 12 крупнейших центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»: в Москве, Владикавказе, Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске и Чите. Остальные салоны будут оснащены аудиобейджами в течение первого полугодия 2022 года.
Внедрение речевой аналитики позволяет постоянно повышать профессионализм сотрудников розничной сети, уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в салонах и готовность рекомендовать услуги компании. Коммерческий эффект заключается в росте продаж.
При внедрении системы был учтен опыт ее эксплуатации в рознице Tele2. Летом 2019 года в рамках пилотного проекта был собран и систематизирован необходимый объем аналитики и эксплуатационных данных, что позволило усовершенствовать ряд технологических решений. В частности, в систему были интегрированы новые функции аналитики и более точного распознавания речи, внедрены аудиобейджи с цифровым дисплеем. Напомним, что до пилотного проекта Tele2 системы речевой аналитики использовались только в контакт-центрах.
«“Ростелеком” разрабатывает и предоставляет клиентам самые современные цифровые решения. В центрах продаж и обслуживания компания предлагает протестировать и приобрести высокотехнологичные услуги. Важную роль в этом процессе играет качество взаимодействия наших сотрудников с клиентами. Компетентность, вежливость, готовность помочь и эмпатия делают процесс общения комфортным и позитивным. В результате посетитель салона принимает потребительское решение в комфортной обстановке и готов рекомендовать компанию своим близким, друзьям и знакомым», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.
«Ростелеком» также применяет систему речевой аналитики и в В2В-сегменте. Компания предлагает своим клиентам продукт «Аналитика речи» —сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Он доступен при подключении услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Более подробно ознакомиться с услугой можно по ссылке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Телеком
09.12.2021 15:50
Телеком 09.12.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.12.2021 13:27
Телеком 08.12.2021 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2021 17:35
Телеком 06.12.2021 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2021 16:44
Телеком 06.12.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.12.2021 10:38
Телеком 02.12.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.12.2021 11:40
Телеком 01.12.2021 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.11.2021 14:24
Телеком 29.11.2021 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2021 14:42
Телеком 26.11.2021 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2021 11:15
Телеком 26.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.11.2021 15:53
Телеком 25.11.2021 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.11.2021 13:42
Телеком 25.11.2021 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2021 13:26
Телеком 23.11.2021 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.11.2021 14:06
Телеком 22.11.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.11.2021 16:03
Телеком 19.11.2021 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2021 14:49
Телеком 18.11.2021 14:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:55
Под Волгоградом логиста торговой сети оштрафовали за субпродукты с вирусомСмотреть фотографии
11:37
Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервисаСмотреть фотографии
11:31
«Ждем минус»: снежную пушку испытают на склоне у «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области уже двое рабочих погибли при схожих обстоятельствахСмотреть фотографии
10:44
Полувековой рекорд по теплу побит в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»Смотреть фотографии
10:44
Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елкаСмотреть фотографии
09:32
Отстранена от работы заместитель главврача больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:02
За 2021 год цены на бензин в Волгоградской области выросли на 4 рубляСмотреть фотографии
08:59
Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФОСмотреть фотографии
08:25
У непривитых волгоградцев остался один день для сохранения работыСмотреть фотографии
19:42
«Коррупция всех победит!»: волгоградцы высказались о борьбе с невидимой угрозойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
В Волгограде омолодят танк Т-34 на площади у завода-банкротаСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионераСмотреть фотографии
17:06
Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:50
Зараженную АЧС колбасу из Мордовии уничтожат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Центр электронного образования ВолгГМУ вошел в число лучших практик РоссииСмотреть фотографии
16:22
Кому мороз, а Волгограду – моросьСмотреть фотографии
15:50
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколенияСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде резко подорожали автомобилиСмотреть фотографии
15:32
Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:14
Решительную и смелую блондинку в погонах в Волгограде наградили за успешную операциюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгограде двое рабочих сдали угнанные КАМАЗы на металлоломСмотреть фотографии
14:11
Завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателейСмотреть фотографии
14:10
Из Волгограда в Москву в новогодние праздники отправятся шесть дополнительных поездовСмотреть фотографии
13:37
Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
Волгоградцам грозит транспортный коллапс после усечения маршрутовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Учебно-боевой самолет под Волгоградом подал сигнал о проблеме с кислородомСмотреть фотографии
12:43
Волга-Раст-Октава проведет уроки безопасности «ŠKODA Кроха» в 54-й школе ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 