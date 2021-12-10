Телеком 10.12.2021 11:37
0
10.12.2021 11:37
«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи. Высокотехнологичное решение для цифрового мониторинга качества обслуживания клиентов позволяет получать автоматизированную аналитику диалогов между посетителями и сотрудниками салонов, эффективно управлять бизнес-процессами и повышать качество клиентского сервиса.
Для оценки качества работы консультантовв салонах «Ростелекома» используются специальные аудиобейджи. Гаджеты помогают автоматически распознавать речь с помощью технологий искусственного интеллекта. Система анализирует транскрипцию речи сотрудника торговой точки по ключевым бизнес-метрикам: решение основного вопроса, удовлетворенность клиента ответом консультанта, информирование об актуальных промоакциях, знакомство с «Личным кабинетом» и другие параметры. Также устройство позволяет оценить вежливость, нацеленность на решение вопроса клиента, использование слов-паразитов.
На первом этапе система установлена в 12 крупнейших центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»: в Москве, Владикавказе, Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске и Чите. Остальные салоны будут оснащены аудиобейджами в течение первого полугодия 2022 года.
Внедрение речевой аналитики позволяет постоянно повышать профессионализм сотрудников розничной сети, уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в салонах и готовность рекомендовать услуги компании. Коммерческий эффект заключается в росте продаж.
При внедрении системы был учтен опыт ее эксплуатации в рознице Tele2. Летом 2019 года в рамках пилотного проекта был собран и систематизирован необходимый объем аналитики и эксплуатационных данных, что позволило усовершенствовать ряд технологических решений. В частности, в систему были интегрированы новые функции аналитики и более точного распознавания речи, внедрены аудиобейджи с цифровым дисплеем. Напомним, что до пилотного проекта Tele2 системы речевой аналитики использовались только в контакт-центрах.
«“Ростелеком” разрабатывает и предоставляет клиентам самые современные цифровые решения. В центрах продаж и обслуживания компания предлагает протестировать и приобрести высокотехнологичные услуги. Важную роль в этом процессе играет качество взаимодействия наших сотрудников с клиентами. Компетентность, вежливость, готовность помочь и эмпатия делают процесс общения комфортным и позитивным. В результате посетитель салона принимает потребительское решение в комфортной обстановке и готов рекомендовать компанию своим близким, друзьям и знакомым», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.
«Ростелеком» также применяет систему речевой аналитики и в В2В-сегменте. Компания предлагает своим клиентам продукт «Аналитика речи» —сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Он доступен при подключении услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Более подробно ознакомиться с услугой можно по ссылке.
Реклама
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения09.12.2021 15:50
Телеком 09.12.2021 15:50
Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 году08.12.2021 13:27
Телеком 08.12.2021 13:27
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»06.12.2021 17:35
Телеком 06.12.2021 17:35
Повышение квалификации и новые профессии – что волгоградцы изучают онлайн06.12.2021 16:44
Телеком 06.12.2021 16:44
Этичные хакеры устроили катастрофу в виртуальном городе-государстве02.12.2021 10:38
Телеком 02.12.2021 10:38
Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%01.12.2021 11:40
Телеком 01.12.2021 11:40
Волгоградцы считают, что благодаря мессенджерам изменилась культура общения29.11.2021 14:24
Телеком 29.11.2021 14:24
Цифровой эфир: «Ростелеком» проведет онлайн-трансляцию спектакля с участием инклюзивных артистов26.11.2021 14:42
Телеком 26.11.2021 14:42
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире26.11.2021 11:15
Телеком 26.11.2021 11:15
МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года25.11.2021 15:53
Телеком 25.11.2021 15:53
Волгоградцам в «Черную Пятницу» билайн предложил скидки до 75%25.11.2021 13:42
Телеком 25.11.2021 13:42
250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре Tycoon23.11.2021 13:26
Телеком 23.11.2021 13:26
Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»22.11.2021 14:06
Телеком 22.11.2021 14:06
Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерстве19.11.2021 16:03
Телеком 19.11.2021 16:03
«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам18.11.2021 14:49
Телеком 18.11.2021 14:49
Реклама