Почти 40 тысяч волгоградцев отправили в вынужденные отпуска





Численность принятых сотрудников в организации Волгоградской области в третьем квартале составила 36413 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, при этом уволились с работы 40953 человека: 2471 сотрудник – по соглашению сторон, 537 – по сокращению, а по собственному желанию – 32811 человек.

Между тем, более сорока тысяч жителей региона трудились в третьем квартале неполное время: по инициативе работодателя – 224 человека, по соглашению сторон – 13278 человек. Работодатели отправили в отпуска без сохранения зарплаты 38548 сотрудников.

При этом количество вакансий в Волгоградской области выросло по сравнению с первым кварталом 2021 года. Если в начале года требовался 17101 сотрудник, то в третьем квартале – уже 19336 человек.



