Общество

Почти 40 тысяч волгоградцев отправили в вынужденные отпуска

Общество 08.12.2021 08:08
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08.12.2021 08:08


Численность принятых сотрудников в организации Волгоградской области в третьем квартале составила 36413 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, при этом уволились с работы 40953 человека: 2471 сотрудник – по соглашению сторон, 537 – по сокращению, а по собственному желанию – 32811 человек. 
Между тем, более сорока тысяч жителей региона  трудились в третьем квартале неполное время: по инициативе работодателя – 224 человека, по соглашению сторон – 13278 человек. Работодатели отправили в отпуска без сохранения зарплаты 38548 сотрудников. 
При этом количество вакансий в Волгоградской области выросло по сравнению с первым кварталом 2021 года. Если в начале года требовался 17101 сотрудник, то в третьем квартале – уже 19336 человек. 

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