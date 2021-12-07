Письма налоговой проигнорировали 18% жителей в Волгоградской области

Экономика 07.12.2021 11:15
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07.12.2021 11:15
В срок до 1 декабря уплатили имущественные налоги в текущем году в Волгоградской области 82% физических лиц. Как сообщили в УФНС России по региону, собираемость по транспортному налогу, налогу на имущество и
земельному составила 2,5 миллиарда рублей, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года.
В отношении физических лиц-должников уже в декабре текущего года будут приняты меры, направленные на принудительное взыскание задолженности, в том числе будет ограничен выезд за России.
Оплатить налоги можно через учреждения банков либо безналичным путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства. Самым удобным способом является онлайн уплата через Личный кабинет для физических лиц, расположенный на сайте ФНС России.
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