Письма налоговой проигнорировали 18% жителей в Волгоградской области





В срок до 1 декабря уплатили имущественные налоги в текущем году в Волгоградской области 82% физических лиц. Как сообщили в УФНС России по региону, собираемость по транспортному налогу, налогу на имущество и

земельному составила 2,5 миллиарда рублей, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года.

В отношении физических лиц-должников уже в декабре текущего года будут приняты меры, направленные на принудительное взыскание задолженности, в том числе будет ограничен выезд за России.

Оплатить налоги можно через учреждения банков либо безналичным путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства. Самым удобным способом является онлайн уплата через Личный кабинет для физических лиц, расположенный на сайте ФНС России.



