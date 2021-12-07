Общество

Волгоградская облдума закупает 500 пледов

Общество 07.12.2021 07:43
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07.12.2021 07:43


Очередную партию сувенирных товаров закупает аппарат Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая документация размещена на сайте госзаказов. На закупку 500 пледов из бюджета области выделено 813 тысяч рублей. Изделия должны быть с бахромой и с цветным рисунком с содержанием шерсти не менее 40%. Пледы необходимы депутатам для обеспечения мероприятий, проводимых думой. 

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