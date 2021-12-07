Волгоградская облдума закупает 500 пледов

Общество 07.12.2021 07:43
0
07.12.2021 07:43
Очередную партию сувенирных товаров закупает аппарат Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая документация размещена на сайте госзаказов. На закупку 500 пледов из бюджета области выделено 813 тысяч рублей. Изделия должны быть с бахромой и с цветным рисунком с содержанием шерсти не менее 40%. Пледы необходимы депутатам для обеспечения мероприятий, проводимых думой.
Реклама
РУСАЛ запускает десятый благотворительный Новогодний марафон07.12.2021 10:30
Общество 07.12.2021 10:30
Необдуманные действия при монтаже оборудования в жилом помещении могут привести к гибели07.12.2021 08:44
Общество 07.12.2021 08:44
Многодетные годами ждут земельные участки в Заволжье Волгоградской области06.12.2021 17:24
Общество 06.12.2021 17:24
Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердца06.12.2021 17:24
Общество 06.12.2021 17:24
На дорогах Волгоградской области ухудшилась видимость из-за тумана06.12.2021 16:43
Общество 06.12.2021 16:43
Бочаров вручил митрополиту Герману высшую награду Волгоградской области06.12.2021 16:16
Общество 06.12.2021 16:16
Чиновников в волгоградской глубинке обязали раскошелиться на защиту школ от терроризма06.12.2021 15:45
Общество 06.12.2021 15:45
У волгоградских перевозчиков аннулировали лицензии в Москве и Подмосковье06.12.2021 09:50
Общество 06.12.2021 09:50
«Диалоги об искусстве»: Волгоградский государственный институт искусств и культуры реализовал крупный международный проект06.12.2021 09:00
Общество 06.12.2021 09:00
«Всю жизнь спасала других»: в Волгограде умерла врач-реаниматолог06.12.2021 08:45
Общество 06.12.2021 08:45
Пациенты взыскали с волгоградского ковидария расходы на лекарства05.12.2021 17:32
Общество 05.12.2021 17:32
Зима по расписанию: в Волгоградской области намело первые сугробы (ФОТО)05.12.2021 12:50
Общество 05.12.2021 12:50
Военнослужащие прошли крестным ходом в честь Александра Невского в Волгограде05.12.2021 10:04
Общество 05.12.2021 10:04
Суд под Волгоградом пять раз за год наказал злостного антимасочника05.12.2021 08:56
Общество 05.12.2021 08:56
«Гнием вместе»: в Волгоградской области зимний дождь превратил общежитие в душевую04.12.2021 19:20
Общество 04.12.2021 19:20
Реклама