Молодой водитель легковушки сбил пешехода в Волгограде

Происшествия 28.11.2021 17:46
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28.11.2021 17:46
Сегодня в больницу с травмами доставили 34-летнего пешехода, которого на проезжей части в Ворошиловском районе Волгограда сбила Lada Priora. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем в момент аварии находился 21-летний местный житель.
По предварительным данным, молодой человек двигался со стороны Центрального района и на площади Чекистов сбил мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
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