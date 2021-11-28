Молодой водитель легковушки сбил пешехода в Волгограде





Сегодня в больницу с травмами доставили 34-летнего пешехода, которого на проезжей части в Ворошиловском районе Волгограда сбила Lada Priora. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем в момент аварии находился 21-летний местный житель.

По предварительным данным, молодой человек двигался со стороны Центрального района и на площади Чекистов сбил мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.



