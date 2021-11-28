Общество

Волгоградцев оштрафовали после обращения к президенту против введения QR-кодов

Общество 28.11.2021 19:38
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28.11.2021 19:38


Двоих жителей Михайловки Волгоградской области оштрафовали после того, как они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить введения QR-кодов. Как рассказали ИА «Высота 102» Алексей Гоняев и Владимир Михин, 21 ноября они и еще несколько жителей городского округа около памятника героям войны на камеру высказали свое возмущение действиями чиновников и главного санитарного врача Волгоградской области, которые, по их мнению, нарушают ряд статей Конституции России и ограничивают права граждан, что недопустимо для страны, победившей фашизм. В частности, одна из жительниц Михайловки считает, что QR-коды являются своего рода «аналогом аусвайса, дающим допуск к правам и свободам граждан». Участники видеообращения обратились с призывом прекратить практику введения таких «меток», которая, на их взгляд, не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом.

«Через несколько дней после этого полицейские пришли домой к тем, кто фигурировал на видео, - рассказал Алексей Гоняев. – Одной пожилой женщине после визита полиции стало плохо. Ко мне они нагрянули 26 ноября. Составили протокол по ч.1. ст.20.2.2 КоАП. Обвинили меня в нарушении этой статьи – это организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение санитарных норм и правил. Вменили, в частности, что мы стояли без соблюдения социальной дистанции. Как только полицейские составили протокол, мне заявили, что мне надо проехать в суд. У меня не было времени даже к нему подготовиться. В суде передо мной уже оштрафовали другого участника записи видеообращения к президенту Владимира Михина. Я попросил судью Денисову предоставить мне адвоката. На что она заявила, что государственные защитники не предусмотрены для тех, кто проходит по административному кодексу. Самое заседание заняло буквально несколько минут, судья удалилась в совещательную комнату и через 10 минут огласила постановление – оштрафовать меня на 10 тысяч рублей».

Алексей намерен обжаловать административный штраф. Он считает, что и его, и его единомышленников пытаются таким образом запугать, при этом «выворачивая закон наизнанку», так как другие похожие акции, которые организуют чиновники, не привлекают внимание полицейских. К нему присоединяются и другие возмущенные наказанием людей, которые высказали свое мнение, жители Михайловки.

«11 ноября у нас состоялось открытие мемориальной доски почетному гражданину Михайловки, бывшему районному прокурору Ершову Виктору Ивановичу, - рассказывают горожане. – В мероприятии приняли участие депутаты, чиновники, прокурорские работники. Так вот, участники этой акции  фотографировались, стоя плечом к плечу. И тоже не соблюдали дистанцию. Потом эти фотографии были опубликованы на сайте Михайловской городской думы. Мы требуем, чтобы оштрафовали также и чиновников, и депутатов, кто фигурирует на фотографиях».
Между тем, жители Михайловки опасаются, что к административной ответственности будут привлечены и другие участники видеообращения к Владимиру Путину. Однако те, кто не побоялся озвучить свое мнение, уже заявили, что будут отстаивать свою правоту и добиваться соблюдения Конституции РФ.
Скрин видео youtube и сайта Михайловской городской думы.


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