Пассажирке переполненного автобуса в Волгограде вызвали скорую

Общество 27.11.2021 15:08
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27.11.2021 15:08
Молодая девушка упала сегодня утром в обморок из-за духоты в переполненном автобусе №2 в Волгограде. Как рассказали очевидцы ИА «Высота 102», девушке вызвали скорую помощь. Между тем, добраться от площади Ленина до Красноармейского района без пересадок можно только на этом автобусе, поэтому на данном маршруте всегда переполненные салоны. «Неужели нельзя сделать так, чтобы автобус №2 ездил почаще?», - недоумевают в социальных сетях волгоградцы.
Волгоградцы в интернете жалуются на переполненные автобусы в утреннее и вечернее время, когда основной поток людей пользуется общественным транспортом. «Я и сама падала в обморок в полном автобусе. В такой духоте, так еще и в масках просто нечем дышать», - сокрушаются жители в социальных сетях. Некоторые люди сетуют на слишком сильную топку в автобусах, а кто-то требует увеличить количество рейсов и урезать интервал между остановками. «Они просто хотят нашего уничтожения и планомерно к этому подводят», - поясняют иронично в комментариях жители города.
Автор фото в социальной сети ВКонтакте Екатерина Исаенко
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