Общество 26.11.2021 17:52
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26.11.2021 17:52
Администрация Волгограда по просьбе подрядчика согласовала новые сроки окончания работ по реконструкции Центральной набережной. Как сообщил руководитель МКУ "Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда" Андрей Карбаинов, окончательный срок ввода объекта в эксплуатацию продлевается до 1 июня 2022 года. "Данное решение не приведет к увеличению бюджетного финансирования, но позволит подрядной организации завершить все работы без снижения качества", - пояснил он журналистам. Внесение подобных изменений в контракт, по его словам, предусмотрено действующим законодательством при условии согласия обеих сторон.
В свою очередь представитель подрядчика пояснил причины, по которым работы не могут быть завершены до конца текущего года.
"Изначально контракт был заключен в октябре 2018 года со сроком окончания работ 1 декабря 2021 года. Несмотря на все усилия, приложенные нашей компанией, завершение работ в указанные сроки не представляется возможным. На ход исполнения контракта повлияли обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 – они вызвали дефицит персонала и увеличение сроков поставки строительных материалов. Еще одной причиной стал резкий непрогнозируемый рост цен в 2021 году, который отразился на сроках изготовления, поставки материалов, оборудования и последующего производства работ", - рассказал директор АО "Стройтрансгаз" Николай Демидов.
В этой связи компания обратилась в администрацию Волгограда с предложением продления сроков ввода в эксплуатацию объектов, на которых ведутся работы в рамках реконструкции нижней террасы Набережной им. 62-й Армии.
Напомним, контракт на обустройство объекта был заключен с компанией "Стройтрансгаз", которая построила в Волгограде стадион к ЧМ-2018, в октябре 2018 года. Стоимость работ была определена в размере 1 миллиарда 165 миллиона рублей. Обустройство Центральной набережной подразумевает строительство амфитеатра, эстакады, перехода. Также должны быть выполнены работы по реконструкции причала №15, возведены фонтаны, объекты ливневой канализации, электроснабжения.
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