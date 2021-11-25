Общество

Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Волгоград

Общество 25.11.2021 12:21
0
25.11.2021 12:21


Передвижная резиденция Деда Мороза прибудет на железнодорожный вокзал Волгоград-1 во второй половине декабря в рамках ежегодного большого тура. Как рассказали  ИА «Высота 102» в РЖД, волгоградцы смогут встретить волшебный состав и сделать фото на память, а те, кто приобретет билеты, смогут  побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.
Дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане можно будет отведать  уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. На вокзал Волгограда поезд спецназначения прибудет во второй половине декабря. Точная дата станет  известна позже. 
В рамках ежегодного тура главный Дед Мороз страны проедет больше 13 тысяч километров и посетит  36 городов. Поезд будет находиться в пути 40 дней, где конечным маршрутом в канун Старого Нового года станет Великий Устюг.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
25.11.2021 17:53
Общество 25.11.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 16:39
Общество 25.11.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 15:54
Общество 25.11.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 14:10
Общество 25.11.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 12:39
Общество 25.11.2021 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 11:15
Общество 25.11.2021 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 10:25
Общество 25.11.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 09:50
Общество 25.11.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 09:10
Общество 25.11.2021 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 08:13
Общество 25.11.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 14:48
Общество 24.11.2021 14:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:53
Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушкиСмотреть фотографии
17:00
ЛУКОЙЛ глазами детей: в школе живописи Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию компанииСмотреть фотографии
17:00
Опасный вирус нашли у коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Экс-прокурор Волгограда уехал на повышение в Саратовскую областьСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сторож завода организовал хищение полтонны металлаСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в КузбассеСмотреть фотографии
15:53
МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 годаСмотреть фотографии
15:08
Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитнымСмотреть фотографии
15:04
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» отметил 123-летиеСмотреть фотографии
15:02
Мошенники своровали данные волгоградцев на сайте Госуслуг под видом выдачи QR-кодаСмотреть фотографии
14:48
Иномарку волгоградца изъяли за 280 неоплаченных штрафов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Жители Волгоградской области потребовали от депутатов не поддерживать закон о QR-кодахСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам в «Черную Пятницу» билайн предложил скидки до 75%Смотреть фотографии
13:15
В развитие Михайловки в Волгоградской области вольют 1,7 миллиардаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде двоих детей с криминальными замашками определили в спеццентрСмотреть фотографии
12:23
Пернатого мастера маскировки вычислили на старой ели в волгоградском паркеСмотреть фотографии
12:21
Сказочный поезд Деда Мороза приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
12:16
Коронавирус начал медленное отступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:45
Муж с женой погибли в страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
Новогоднее убранство Волгограда обойдется в 7 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:25
Рыбу с бактериями и паразитами продавали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде задержали убежавшего водителя после смертельного наезда на пешеходаСмотреть фотографии
09:50
Большинство волгоградцев выступает против введения QR-кодов в общественном транспортеСмотреть фотографии
09:45
В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-АльпыСмотреть фотографии
09:23
В администрации Волгоградской области сменился председатель комитетаСмотреть фотографии
09:10
Работодатели Волгоградской области премируют привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
08:57
Волгоградский регоператор по обращению с ТКО увеличивает время работы колл-центраСмотреть фотографии
08:13
Росздравнадзор засекретил списки волгоградских антипрививочниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 