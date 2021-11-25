Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Волгоград

Общество 25.11.2021 12:21
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25.11.2021 12:21
Передвижная резиденция Деда Мороза прибудет на железнодорожный вокзал Волгоград-1 во второй половине декабря в рамках ежегодного большого тура. Как рассказали ИА «Высота 102» в РЖД, волгоградцы смогут встретить волшебный состав и сделать фото на память, а те, кто приобретет билеты, смогут побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом.
Дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане можно будет отведать уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза. На вокзал Волгограда поезд спецназначения прибудет во второй половине декабря. Точная дата станет известна позже.
В рамках ежегодного тура главный Дед Мороз страны проедет больше 13 тысяч километров и посетит 36 городов. Поезд будет находиться в пути 40 дней, где конечным маршрутом в канун Старого Нового года станет Великий Устюг.
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