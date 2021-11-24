Covid-19

В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человек

Covid-19 24.11.2021 12:45
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24.11.2021 12:45


В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. Всего, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, в регионе умерли уже 4360 человек от инфекции. 
Между тем, показатели по заболеваемости выглядят более оптимистично. За сутки выявлено 458 новых заболевших - это на 5 человек меньше,  чем днем ранее. Всего за весь период распространения коронавируса  в Волгоградской области было выявлено чуть больше 115 тысяч заболевших. 

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