В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человек

Covid-19 24.11.2021 12:45
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24.11.2021 12:45
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. Всего, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, в регионе умерли уже 4360 человек от инфекции.
Между тем, показатели по заболеваемости выглядят более оптимистично. За сутки выявлено 458 новых заболевших - это на 5 человек меньше, чем днем ранее. Всего за весь период распространения коронавируса в Волгоградской области было выявлено чуть больше 115 тысяч заболевших.
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