В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человек





В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. Всего, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, в регионе умерли уже 4360 человек от инфекции.

Между тем, показатели по заболеваемости выглядят более оптимистично. За сутки выявлено 458 новых заболевших - это на 5 человек меньше, чем днем ранее. Всего за весь период распространения коронавируса в Волгоградской области было выявлено чуть больше 115 тысяч заболевших.