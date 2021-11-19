В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменей

Общество 19.11.2021 13:59
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19.11.2021 13:59
Карантин по африканской чуме свиней установлен в Волжском из-за инфицированных продуктов свиноводства. Ранее этот вирус обнаружили в замороженных полуфабрикатах. Соответствующие постановление подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, сообщает ИА «Высота 102».
Пару дней назад на территории Волжского нашли зараженные полуфабрикаты. Зараженное мясо было обнаружено в пельменях "Любимые". Очаг АЧС зафиксирован в морозильной камере в складском помещении на улице Пушкина, 39. По данным информагенства, зараженная продукция на полки магазинов не попала. Весь инфицированный товар будет изъят и уничтожен.
Вирус АЧС не представляет опасность для человека, однако важно выявлять зараженную им продукцию, чтобы не допустить распространения инфекции, попадания мяса или его отходов в хозяйства, где содержатся свиньи.
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