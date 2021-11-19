В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменей





Карантин по африканской чуме свиней установлен в Волжском из-за инфицированных продуктов свиноводства. Ранее этот вирус обнаружили в замороженных полуфабрикатах . Соответствующие постановление подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, сообщает ИА «Высота 102».

Пару дней назад на территории Волжского нашли зараженные полуфабрикаты. Зараженное мясо было обнаружено в пельменях "Любимые". Очаг АЧС зафиксирован в морозильной камере в складском помещении на улице Пушкина, 39. По данным информагенства, зараженная продукция на полки магазинов не попала. Весь инфицированный товар будет изъят и уничтожен.

Вирус АЧС не представляет опасность для человека, однако важно выявлять зараженную им продукцию, чтобы не допустить распространения инфекции, попадания мяса или его отходов в хозяйства, где содержатся свиньи.



