Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумой





На территории Волжского нашли полуфабрикаты со свининой, инфицированной африканской чумой. Как уточнили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, зараженное мясо обнаружено в пельменях.

В ноябре текущего года в управление поступила информация от комитета ветеринарии Волгоградской области о выявлении в свиноводческой продукции ДНК возбудителя африканской чумы свиней. В ходе проверки выяснили, что часть зараженной продукции попала на территорию Волжского. В целях остановить распространения вируса, был организован отбор проб в пельменях «Любимые». В исследованных образцах обнаружен генетический материал возбудителя АЧС. На территории Волгоградской области проводятся профилактические мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов АЧС.



