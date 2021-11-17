Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумой

Общество 17.11.2021 21:31
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17.11.2021 21:31
На территории Волжского нашли полуфабрикаты со свининой, инфицированной африканской чумой. Как уточнили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, зараженное мясо обнаружено в пельменях.
В ноябре текущего года в управление поступила информация от комитета ветеринарии Волгоградской области о выявлении в свиноводческой продукции ДНК возбудителя африканской чумы свиней. В ходе проверки выяснили, что часть зараженной продукции попала на территорию Волжского. В целях остановить распространения вируса, был организован отбор проб в пельменях «Любимые». В исследованных образцах обнаружен генетический материал возбудителя АЧС. На территории Волгоградской области проводятся профилактические мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов АЧС.
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