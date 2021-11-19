Covid-19 19.11.2021 12:20
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19.11.2021 12:20
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом за 18 ноября составило 461 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это – еще меньше, чем за последние дни. По количеству ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 суточная статистика примерно повторяет картину первой декады ноября. Но вот смертность от коронавируса остается стабильно высокой. За минувшие сутки еще 35 человек скончались от этой инфекции. Уже 4179 жителей региона умерли от коронавируса.
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