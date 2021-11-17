Общество

В Волгограде ДТП с грузовиком перекрыло трамвайные пути

Общество 17.11.2021 16:25
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17.11.2021 16:25


Трамвайные пути в Дзержинском районе Волгограда оказались перекрытыми в результате столкновения грузового автомобиля Volvo с легковушкой. Как сообщили ИА "Высота" в региональном главке МВД, 42-летний водитель грузовика при выезде с улицы Бурейской на улицу Ангарская не справился с управлением и задел Hyundai Solaris под управлением 28-летнего мужчины. По словам очевидцев, из-за ДТП трамвайные пути в сторону поселка Ангарский оказались перекрыты. Проезд в сторону центра города автомобилистам также недоступен. В результате ДТП никто не пострадал.      

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