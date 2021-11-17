В Волгограде устраняют последствия внезапной остановки котельной

Общество 17.11.2021 16:07
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17.11.2021 16:07
Коммунальные службы восстанавливают теплоснабжение жилых домов в Ворошиловском районе Волгограда, которое было нарушено из-за внештатной ситуации. Как сообщили в пресс-службе ООО "Концессии теплоснабжения", утром из-за сбоя в работе сетей сторонней энергоснабжающей организации была приостановлена работа котельной в Ворошиловском районе. Данный объект подает ресурс в ряд жилых домов по улице Кузнецкой.
После возобновления подачи электроэнергии рабочие оперативно перезапустили котельную. В настоящее время объект работает в штатном режиме, в ближайшее время ресурс будет доведен до всех потребителей. В свою очередь, управляющая компания должна произвести регулировку внутридомовых сетей, чтобы избежать локальных нарушений на стояках внутри дома.
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