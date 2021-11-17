В Волжском насмерть сбили пешехода

Происшествия 17.11.2021 10:50
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17.11.2021 10:50
Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшим вечером 52-летний водитель «ВАЗ-21120» двигался в сторону улицы Молодогвардейцев. По предварительным данным, напротив дома №148 по улице Ленина мужчина сбил 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. Проводится процессуальная проверка.
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