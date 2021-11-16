Covid-19 16.11.2021 12:44
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16.11.2021 12:44
Это свет в конце тоннеля или случайность – по-разному можно интерпретировать новые данные о распространении коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального штаба, впервые за последние недели количество заразившихся по итогам суток оказалось меньше 470 человек. Так, диагноз подтвердился у 468 жителей области. Небольшие улучшения зафиксированы и в ежесуточной смертности от COVID-19. Оперштаб сообщает о 32 умерших по данным за 15 ноября. Ранее фиксировалось большее количество скончавшихся от инфекции. Тем не менее, о каком-то стабильном улучшении ситуации можно будет говорить лишь после наблюдения за статистикой в последующие дни.
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