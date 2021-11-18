Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонта





Жители части бывшего общежития в Кировском районе Волгограда по переулку Залесский, 1 уже второй год замерзают без отопления. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ютятся в одной из половин двухподъездной общаги, они спасаются только обогревателями, работающими круглосуточно.





«Если в одной части дома с отоплением еще более-менее нормально, то мы уже и не мечтаем, что батареи когда-нибудь станут теплыми. Поэтому почти все жильцы из нашей половины дома побросали свои комнаты и съехали – осталось несколько, самых морозостойких. Осенью прошлого года, когда мы жаловались во все инстанции, к нам приезжали чиновники и прокуратура. Это был большой праздник для нас, потому что перед их визитом отопление дали, а потом оно снова пропало», - рассказывают замерзшие жильцы.





Дом №1 по переулку Залесский в Кировском районе Волгограда был построен в районе Волгогрэса еще в 1931 году. Но аварийным его признавать не спешат, хотя часть жильцов и добивалась этого. Мало того, три года назад бывшее общежитие подверглось капремонту. Проживающие здесь волгоградцы утверждают, что в доме покрасили фасад вместе с давно образовавшейся на нем трещиной и поменяли плафоны.





Между тем, из ответа инспекции жилищного надзора Волгоградской области следует, что в доме был проведен комплекс работ. Так, в 2017 года здесь отремонтировали крышу и фасад, в 2018 году – заменили системы теплоснабжения и холодного водоснабжения, а в 2019 году – подвал, фундамент, системы электроснабжения и водоотведения. К слову, после так называемого ремонта подвала его в прошлом году затопило. Плесень теперь здесь живет на всем: на стенах, на дверях и на предметах утвари.





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда в 2020 году обращались жильцы, им пояснили, что не могут «провести исследования на наличие в воздухе жилых помещений клеток плесневого гриба и измерение его концентрации, так как отсутствует гигиенический норматив, регламентирующий содержание плесневых грибов в жилых зданиях, в связи с чем лабораторные исследования на их определение управление не выполняет».





В ведомстве предположили, что плесень стала следствием нарушения воздухообмена в помещениях или недостаточной теплозащиты здания. Эта версия подтвердилась в одном из ответов госжилинспекции, где измученным борьбой за тепло волгоградцам подтвердили, что при проведении капремонта подрядчиками УНО «Региональный фонд капремонта» не были проведены работы по восстановлению системы вентиляции и разрушенных оголовок вентканалов. «Установлено, что в отношении подрядной организации, проводившей капремонт, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, экспертизы, направленные на установление объема выполненных работ», - цитата из документа.





При этом чиновники предложили жителям самостоятельно обратиться в суд с требованием восстановительного ремонта пострадавших помещений, в том числе из-за произошедшего затопления подвала. С кого требовать этот ущерб, людям не пояснили. Компания «Жилищный стандарт», которая управляла домом, проходит процедуру банкротства.





«Сколько мы не пишем, что батареи в нашей части дома ледяные, нам приходят ответы, что с отоплением все в порядке. Мы пробовали в знак протеста не платить по счетам, которые нам начислялись за несуществующее отопление, но с нас все взыскали. Теперь и долгов у нас нет, и тепла тоже нет. И наверное, уже никогда и не будет», - обреченно констатируют жильцы.



















