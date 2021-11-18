Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонта

Общество 18.11.2021 19:39
0
18.11.2021 19:39
Жители части бывшего общежития в Кировском районе Волгограда по переулку Залесский, 1 уже второй год замерзают без отопления. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ютятся в одной из половин двухподъездной общаги, они спасаются только обогревателями, работающими круглосуточно.
«Если в одной части дома с отоплением еще более-менее нормально, то мы уже и не мечтаем, что батареи когда-нибудь станут теплыми. Поэтому почти все жильцы из нашей половины дома побросали свои комнаты и съехали – осталось несколько, самых морозостойких. Осенью прошлого года, когда мы жаловались во все инстанции, к нам приезжали чиновники и прокуратура. Это был большой праздник для нас, потому что перед их визитом отопление дали, а потом оно снова пропало», - рассказывают замерзшие жильцы.
Дом №1 по переулку Залесский в Кировском районе Волгограда был построен в районе Волгогрэса еще в 1931 году. Но аварийным его признавать не спешат, хотя часть жильцов и добивалась этого. Мало того, три года назад бывшее общежитие подверглось капремонту. Проживающие здесь волгоградцы утверждают, что в доме покрасили фасад вместе с давно образовавшейся на нем трещиной и поменяли плафоны.
Между тем, из ответа инспекции жилищного надзора Волгоградской области следует, что в доме был проведен комплекс работ. Так, в 2017 года здесь отремонтировали крышу и фасад, в 2018 году – заменили системы теплоснабжения и холодного водоснабжения, а в 2019 году – подвал, фундамент, системы электроснабжения и водоотведения. К слову, после так называемого ремонта подвала его в прошлом году затопило. Плесень теперь здесь живет на всем: на стенах, на дверях и на предметах утвари.
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда в 2020 году обращались жильцы, им пояснили, что не могут «провести исследования на наличие в воздухе жилых помещений клеток плесневого гриба и измерение его концентрации, так как отсутствует гигиенический норматив, регламентирующий содержание плесневых грибов в жилых зданиях, в связи с чем лабораторные исследования на их определение управление не выполняет».
В ведомстве предположили, что плесень стала следствием нарушения воздухообмена в помещениях или недостаточной теплозащиты здания. Эта версия подтвердилась в одном из ответов госжилинспекции, где измученным борьбой за тепло волгоградцам подтвердили, что при проведении капремонта подрядчиками УНО «Региональный фонд капремонта» не были проведены работы по восстановлению системы вентиляции и разрушенных оголовок вентканалов. «Установлено, что в отношении подрядной организации, проводившей капремонт, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, экспертизы, направленные на установление объема выполненных работ», - цитата из документа.
При этом чиновники предложили жителям самостоятельно обратиться в суд с требованием восстановительного ремонта пострадавших помещений, в том числе из-за произошедшего затопления подвала. С кого требовать этот ущерб, людям не пояснили. Компания «Жилищный стандарт», которая управляла домом, проходит процедуру банкротства.
«Сколько мы не пишем, что батареи в нашей части дома ледяные, нам приходят ответы, что с отоплением все в порядке. Мы пробовали в знак протеста не платить по счетам, которые нам начислялись за несуществующее отопление, но с нас все взыскали. Теперь и долгов у нас нет, и тепла тоже нет. И наверное, уже никогда и не будет», - обреченно констатируют жильцы.
Реклама
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинации18.11.2021 18:00
Общество 18.11.2021 18:00
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницы18.11.2021 17:48
Общество 18.11.2021 17:48
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мыло18.11.2021 17:34
Общество 18.11.2021 17:34
«Ситиматик-Волгоград» предупреждает: судебные приставы взыщут долги за услугу ТКО принудительно18.11.2021 16:25
Общество 18.11.2021 16:25
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублей18.11.2021 16:23
Общество 18.11.2021 16:23
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней18.11.2021 15:19
Общество 18.11.2021 15:19
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в Волгограде18.11.2021 15:12
Общество 18.11.2021 15:12
В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до Жилгородка18.11.2021 14:26
Общество 18.11.2021 14:26
В Волгограде сломался новогодний камин и «Крылья Ангела»18.11.2021 14:10
Общество 18.11.2021 14:10
Волгоградскую область накроет ураган с мокрым снегом18.11.2021 13:04
Общество 18.11.2021 13:04
Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые учения18.11.2021 10:15
Общество 18.11.2021 10:15
Студенты Волгоградского медуниверситета наберутся опыта в московских клиниках18.11.2021 09:51
Общество 18.11.2021 09:51
На улице Ангарской в Волгограде ограничат движение большегрузов18.11.2021 09:48
Общество 18.11.2021 09:48
Из Волгограда откроют прямые авиарейсы в Узбекистан18.11.2021 07:52
Общество 18.11.2021 07:52
Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумой17.11.2021 21:31
Общество 17.11.2021 21:31
Реклама