В Волгограде к Новому году установят шар почти за 1 миллион рублей

Более 2,6 миллиона рублей потратят на установку новогодних украшений в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупки объявило МАУ «Информационное агентство Волгограда». Так, 925 тысяч рублей планируется потратить на световую фигуру «Елочный шар», внутри которой могут поместиться несколько человек. Еще 1,7 миллиона рублей уйдет на установку световых фигур «Подсвечник», «Пара» и «Ангел» меньших размеров.

В мэрии Волгограда пояснили, что арт-объект в виде трех новогодних шаров, самый большой из которых составляет в диаметре 6,5 метра, установят на бульварной зоне на пересечении Аллеи Героев и пр. им Ленина. Танцующая пара и подсвечники украсят сквер Пушкина, а светящийся ангел появится на верхней террасе центральной набережной у храма Иоанна Предтечи.

В этом году будут также усовершенствованы арт-объекты, приобретенные в прошлом году – световая композиция «2021», фигуры «Свечи» и «Рама». Специалисты заменят последнюю цифру на «2», а также украсят фигуры дополнительными светящимися элементами. Их разместят в парке «Царицынский» и в Александровском саду.