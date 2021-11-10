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«Чемпионы добрых дел»: образовательный курс «Ростелекома» лидирует в федеральном конкурсе соцпроектов

Телеком 10.11.2021 19:32
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10.11.2021 19:32


Образовательный курс «Цифровое образование» «Ростелекома»второй год подряд занимает второе место в номинации «Навыковое волонтерство» общероссийского конкурса социальных проектов «Чемпионы добрых дел». Курс разработан макрорегиональным филиалом компании «Юг» для студентов вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В этом году к проекту подключились учащиеся из Дальневосточного федерального округа. Церемония награждения состоялась в рамках X московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». 
«В корпоративном волонтерстве считается высшим пилотажем, когда социальный проект связан с основным бизнесом компании. Поэтому мы рады, что проект “Цифровое образование”макрорегионального филиала “Юг” “Ростелекома” получил высокую оценку экспертов Всероссийского конкурса “Чемпионы добрых дел”. Поздравляю авторов и активных участников проекта и прошу не останавливаться в реализации таких добрых инициатив!», — рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.
В условиях пандемии курс «Цифровое образование» проходит в онлайн-формате в специально разработанном приложении «Цифра РТК» и включает лекции, тесты и практические кейсы. По окончанию курса участники получают сертификат о прохождении обучения. Студенты изучают актуальные для цифровой экономики направления по 11 темам, в числе которых «Интернет вещей», «Кибербезопасность», «Блокчейн», «Квантовые технологии» и другие. Лучшие слушатели отмечаются призами и подарками, а также получают приглашение на стажировку в «Ростелеком» или другие компании, выступающие партнерами проекта. 
«Наш курс развивается с 2019 года и за это время значительно перерос региональный масштаб. Признание его социальной пользы второй год подряд является одним из ключевых индикаторов того, что мы мыслим и движемся в нужном для страны и общества направлении. Цель курса — повысить цифровые компетенции для студентов нетехнических специальностей. Мы считаем такую миссию действительно важной: цифровизация с каждым годом все глубже проникает во все сферы бизнеса, социального и государственного управления, а также влияет на наш быт и досуг.Будущим профессионалам нужно хорошо разбираться во всех тонкостях этого процесса, чтобы использовать его с пользой для себя и окружающих»,— отметил вице-президент —директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
Конкурс социальных проектов «Чемпионы добрых дел» проводится для исследования передового опыта и поиска наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства.МРФ «Юг» компании «Ростелеком» третий раз становится лауреатом конкурса. В 2018 году совместный проект национального цифрового провайдера и благотворительной организации «Синяя птица» под названием «Верь в себя» занял второе место в номинации «Навыковое волонтерство». В прошлом году члены жюри в этой же номинации присудили второе место курсу «Цифровое образование».  

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