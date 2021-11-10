У пассажира авиарейса «Волгоград-Баку» изъяли доллары США

Происшествия 10.11.2021 12:40
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10.11.2021 12:40
Сотрудники Астраханской таможни изъяли у пассажира незадекларированную валюту в ходе таможенного контроля международного авиарейса «Волгоград-Баку». Мужчина, сообщает ИА «Высота 102», пронес по «зеленому коридору» 10,9 тысячи долларов США в кармане пиджака. При этом пассажирскую таможенную декларацию гражданин не предъявлял. Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенных к вывозу без декларирования в рублевом эквиваленте составила более 60 тысяч рублей. По словам пассажира, он не знал о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств), пояснили в пресс-службе Астраханской таможни.
«Пассажиры международных авиарейсов волгоградского аэропорта продолжают нарушать таможенные правила, объясняя это их незнанием. Между тем, в аэропорту имеются информационные зоны, где можно ознакомиться с правилами заполнения пассажирской таможенной декларации, можно обратиться за консультацией к сотрудникам таможенного поста. Также пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить на сайте Федеральной таможенной службы», – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов.
Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Волгоград» напоминают гражданам, что перемещать денежные средства через границу в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США можно при условии, что общая сумма денег будет письменно задекларирована.
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