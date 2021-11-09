Новые страшные рекорды по заболевшим и умершим от COVID-19 побила Волгоградская область

Covid-19 09.11.2021 12:02
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09.11.2021 12:02
В Волгоградской области зафиксирован максимум заболевших и умерших за все время пандемии. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 467 человек. Ранее максимальное количество заразившихся фиксировалось на уровне 465 человек. Стало известно еще о 35 умерших. Такие страшные цифры ранее не фигурировали в ежесуточной статистике. Так, самое большее количество скончавшихся от коронавируса достигало 33 человек за день. Всего в регионе уже 3829 человек умерли от коронавируса.
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