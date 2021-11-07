Общество

Волгоградским мужчинам предрекли прожить четыре года после пенсии

Общество 07.11.2021 19:00
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07.11.2021 19:00


У мужчин Волгоградской области с каждым годом снижаются шансы на длинную жизнь после наступления пенсионного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные Росстата, так, ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году в регионе у мужчин составила всего 67,1 года. Еще в 2018 году представителям сильного пола предрекали дожить до 68,48 лет. Напомним, власти продлили наступление пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин – до 60 лет.
Между тем, ухудшение прогнозов по продолжительности жизни затронуло и женщин. Так, в 2020 году она сократилась до 76,75 лет, тогда как в 2018 году этот показатель был гораздо выше – 78,25 лет. Соответственно, снизилась продолжительность жизни и у всего населения в целом. Так, в 2020 году она составила 71,98 лет. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 73,47 лет, в 2019 году – 74,07 лет. Таким образом, только за один год ожидаемая продолжительность жизни  волгоградцев сократилась на 2,19 лет.
При этом, согласно данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни у городского населения региона в 2020 году оказалась больше, чем у жителей сельской местности. Так, этот показатель у мужчин и женщин, проживающих в городе, составил 72,35 лет, а у селян – всего 70,71 года.
К слову, среди регионов ЮФО лучше всего с продолжительностью жизни в Адыгее – 73,27 лет. Меньше всего этот показатель в Крыму – 71,20 лет.

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