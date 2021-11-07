Хроники Сталинградской битвы привезли из Волгограда на север Италии

Общество 07.11.2021 09:23
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07.11.2021 09:23
Выставка «Сталинград: призыв к миру» открылась в итальянском городе Сассуоло в области Эмилия-Романья. В экспозицию включены фотографии и описание хроники Сталинградской битвы, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Выставка представлена ассоциацией «Россия – Эмилия-Романья» и проходит под патронатом и при поддержке администрации Волгограда, генконсульства России в Милане и Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Риме.
Рядом с экспозицией размещена выставка фотографий итальянца Андреа Сивилотти, который запечатлел отмечающих День Победы 9 мая жителей Екатеринбурга и Москвы. Это мероприятие также проходит под патронатом Волгограда, генконсульства и РЦНК. Обе выставки продлятся до 21 ноября, а 19 ноября, в день начала контрнаступления под Сталинградом, итальянцам покажут российский документальный фильм о советских партизанах в Сассуоло.
Фото: ассоциация «Россия – Эмилия-Романья».
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