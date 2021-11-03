Силовики задержали под Волгоградом подпольных торговцев суррогатом





Двоих подозреваемых в нелегальном обороте алкогольной продукции задержали силовики на посту ДПС в Волгоградской области. В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что сотрудники УФСБ и УМВД России по городу Волжскому задержали с поличным при перевозке немаркированной алкогольной продукции 57-летнего и 36-летнего жителей региона. Изъято более 1 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов и 200 литров суррогатного спирта.





Экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующая ГОСТу, которая могла нанести вред здоровью неопределенному кругу лиц.

Установлено, что задержанные на регулярной основе поставляли в регион немаркированную алкогольную продукцию в крупном размере. Закупив алкогольную продукцию в стеклянной таре, а также спирт, разлитый в пластиковые емкости объемом 5 литров, подозреваемые намеревались его реализовать мелкими партиями розничным покупателям.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.



