Экономика

Центробанк посчитал деньги на счетах жителей Волгоградской области

Экономика 01.11.2021 14:57
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01.11.2021 14:57


За год жители Волгоградской области накопили на своих счетах порядка 11,5 миллиарда рублей. Как сообщили ИА "Высота 102"в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, величина денежных средств населения Волгоградской области на счетах в кредитных организациях выросла на 4%, превысив 300 миллиардов рублей. Для сравнения: эта сумма значительно превышает два годовых бюджета Волгоградской области. Отметим, что подсчет был выполнен за период с 1 октября 2020 года по 1 октября текущего.
Средства на расчетных и депозитных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Волгоградской области к этой дате превысили 100 миллиардов рублей - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 14,3%. 
В Волгоградской области, как отмечает регулятор, активно восстанавливается рынок кредитования физических лиц. Так,  за первые три квартала текущего года объем выданных кредитов населению составил 188,5 миллиарда рублей - на 36,2% больше, чем годом ранее.
"Вслед за повышением ключевой ставки Банка России кредитные организации стали предлагать более выгодные условия по вкладам и депозитам, – отмечает управляющий Отделением по Волгоградской области Южного ГУ Банка России Михаил Белов. – Таким образом, в условиях перехода Банка России к умеренной денежно-кредитной политике популярность размещения денежных средств населения во вклады может возрасти. А увеличение ресурсной базы будет стимулировать банки наращивать кредитование".

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