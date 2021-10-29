Бочаров наградил волгоградцев за борьбу с пандемией и развитие региона

Общество 29.10.2021 13:50
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29.10.2021 13:50
Государственные награды за вклад в развитие региона и борьбу с пандемией вручены жителям Волгоградской области в преддверии Дня народного единства. Губернатор Андрей Бочаров вручил медали и президентские благодарности фермера, строителям, врачам, промышленникам, ученым и общественникам. Перед торжественным мероприятием все участники награждения прошли экспресс-тестирование на коронавирус.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены дорожный мастер Волгоградской дистанции пути Приволжской ЖД Владимир Соловьев, главный агроном КФХ Дмитрий Думбров, птицевод «Птицефабрики «Волжская» Александр Кочетов, председатель Волгоградского реготделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Зоя Ломакина.
Директору Волгоградского областного театра кукол Александре Николаенко присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Званием «Заслуженный журналист РФ» отмечен начальник службы телепрограмм и спецпроектов телерадиокомпании «Волгоград-ТРВ» Алексей Беспалов. Заведующего научным отделом Волгоградского филиала «Микрохирургии глаза» Сергея Балалина отметили званием «Заслуженным врачом РФ».
Звания «Заслуженный строитель РФ» удостоен старший прораб строительно-монтажного управления компании «Пересвет-Регион-Дон» Владимир Лобцов. Консультант по научно-техническому развитию Камышинского опытного завода Михаил Костромитин стал «Заслуженным машиностроителем РФ». Генеральный директор компании «Никохим» Эльдор Азизов награжден почетной грамотой Минобороны России. Президенту ТПГ «БИС» Александру Назарову вручили медаль «За заслуги перед Волгоградской областью».
Заместитель главного врача больницы «РЖД-Медицина» Наталья Сосонная награждена медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность при исполнении профессионального долга. Благодарность Президента России объявлена заведующему кафедрой Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Александру Попову.
«Вы представляете различные профессии, отрасли и сферы жизнедеятельности. Но всех вас объединяет преданность выбранному делу и высочайший профессионализм, — сказал губернатор, обращаясь к награжденным. — Вы выполняете поставленные профессиональные задачи на самом высоком уровне. Участвуете в реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, вносите весомый вклад в преодоление новой глобальной угрозы — пандемии коронавирусной инфекции. Своим трудом, своим примером вы формируете настоящее и будущее нашей страны, Волгоградской области».
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