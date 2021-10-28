Волгоградцам сделали пересчет за коммуналку на 10 миллионов рублей





За девять месяцев 2021 года жителям Волгоградской области сделали перерасчет за коммунальные услуги в их пользу на общую сумму более 10 млн рублей. На неадекватные начисления люди жаловались в региональную инспекцию Госжилнадзора, в ведомстве рассмотрели 28 тысяч обращений жильцов.

Волгоградцы также писали и звонили в Госжилнадзор из-за ненадлежащего качества оказанных коммунальных услуг и проблем с техническим состоянием и эксплуатацией многоквартирных домов. С января по сентябрь включительно инспекторы провели 6 тысяч проверок, по итогам которых обнаружили 6,3 тысячи нарушений со стороны управляющих и коммунальных компаний. За девять месяцев к ответственности привлекли 678 компаний и должностных лиц, их оштрафовали на общую сумму в 46 млн рублей.