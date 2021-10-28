Экономика

СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

Экономика 28.10.2021 10:55 Новости компаний
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28.10.2021 10:55 Новости компаний


В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, офисы Волгоградского отделения ПАО Сбербанк продолжат работать в следующем режиме:
1 и 2 ноября – стандартный режим работы будничного дня (понедельник, вторник).
3 ноября - большинство офисов банка продолжат свою работу на 30 минут дольше своего обычного графика.
4 ноября – выходной.
5 ноября большинство офисов Сбербанка начнут работу на 1 час ранее стандартного рабочего дня пятницы.
6 ноября офисы Сбербанка будут работать по стандартному режиму работы пятницы. 
7 ноября – стандартный режим работы воскресения.
8 ноября – большинство офисов банка откроются на 30 минут ранее своего обычного графика в понедельник.
Обслуживание корпоративных клиентов 1, 2, 3 ноября будет проводиться в режиме работы офисов банка. 4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
— 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
— 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
— 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
— 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);
— а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7. Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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