Экономика 28.10.2021 10:55 Новости компаний
0
28.10.2021 10:55 Новости компаний
В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, офисы Волгоградского отделения ПАО Сбербанк продолжат работать в следующем режиме:
1 и 2 ноября – стандартный режим работы будничного дня (понедельник, вторник).
3 ноября - большинство офисов банка продолжат свою работу на 30 минут дольше своего обычного графика.
4 ноября – выходной.
5 ноября большинство офисов Сбербанка начнут работу на 1 час ранее стандартного рабочего дня пятницы.
6 ноября офисы Сбербанка будут работать по стандартному режиму работы пятницы.
7 ноября – стандартный режим работы воскресения.
8 ноября – большинство офисов банка откроются на 30 минут ранее своего обычного графика в понедельник.
Обслуживание корпоративных клиентов 1, 2, 3 ноября будет проводиться в режиме работы офисов банка. 4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
— 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
— 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
— 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
— 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);
— а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7. Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
Реклама
Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO Softline28.10.2021 14:39
Экономика 28.10.2021 14:39
ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества модели28.10.2021 12:47
Экономика 28.10.2021 12:47
Банк «Открытие» поддержит проведение World Usability Day 2021 в России28.10.2021 12:29
Экономика 28.10.2021 12:29
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги работы за 3 квартал28.10.2021 12:05
Экономика 28.10.2021 12:05
Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса28.10.2021 11:53
Экономика 28.10.2021 11:53
Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни28.10.2021 11:23
Экономика 28.10.2021 11:23
По итогам 9 месяцев 2021 г. совокупная прибыль НПФ «Открытие» превысила 19 млрд рублей28.10.2021 09:55
Экономика 28.10.2021 09:55
Банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов27.10.2021 19:02
Экономика 27.10.2021 19:02
Банк «Открытие»: кривая доходностей по ОФЗ показала инверсию27.10.2021 16:08
Экономика 27.10.2021 16:08
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам27.10.2021 13:40
Экономика 27.10.2021 13:40
ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса27.10.2021 13:37
Экономика 27.10.2021 13:37
Компании – клиенты банка «Открытие» могут принимать платежи от покупателей через СБП в своих программах 1С27.10.2021 12:29
Экономика 27.10.2021 12:29
Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт27.10.2021 11:56
Экономика 27.10.2021 11:56
Волгоградцы массово переходят на самозанятость26.10.2021 22:00
Экономика 26.10.2021 22:00
Волгоградские продукты вырвались в топ-30 «Вкусов России»26.10.2021 20:14
Экономика 26.10.2021 20:14
Реклама