



В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, офисы Волгоградского отделения ПАО Сбербанк продолжат работать в следующем режиме:

1 и 2 ноября – стандартный режим работы будничного дня (понедельник, вторник).

3 ноября - большинство офисов банка продолжат свою работу на 30 минут дольше своего обычного графика.

4 ноября – выходной.

5 ноября большинство офисов Сбербанка начнут работу на 1 час ранее стандартного рабочего дня пятницы.

6 ноября офисы Сбербанка будут работать по стандартному режиму работы пятницы.

7 ноября – стандартный режим работы воскресения.

8 ноября – большинство офисов банка откроются на 30 минут ранее своего обычного графика в понедельник.

Обслуживание корпоративных клиентов 1, 2, 3 ноября будет проводиться в режиме работы офисов банка. 4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

— 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

— 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

— 8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

— 8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

— а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7. Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.



