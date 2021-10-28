В Волгограде разоблачили обманывавший клиентов автосалон

Общество 28.10.2021 08:51
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28.10.2021 08:51
Автосалон «АМК Волгоград» в Советском районе привлекут к административной ответственности за навязывание клиентам сублицензионных договоров и покупки дополнительного оборудования. Разоблачили недобросовестного продавца сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе контрольной закупки.
Тайные покупатели решили приобрести в салоне Lada Vesta. Посмотрев представленный модельный ряд, ознакомившись с условиями продажи, сотрудники управления приступили к совершению сделки. В процессе оформления документов продавцы автосалона не раз предложили оплатить машину в кассу до подписания договора купли-продажи, объясняя это длительностью подготовки бумаг. Договор же автодилер предлагал подписать после передачи денег.
С договором купли-продажи машины, где была прописана согласованная сторонами сумма, тайному покупателю продавцы дали подписать сублицензионный договор на предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программы для ЭВМ. За это предлагалось заплатить сверху 20 тысяч рублей. При обсуждении покупки автомобиля про этот документ сотрудники автосалона и слова не проронили.
Из навязываемого договора следовало, что для его исполнения автовладельцу необходимо докупить дополнительное оборудование минимум за 2 тысячи рублей. Тайные покупатели не растерялись и задали автодилеру вопрос: можно ли отказаться от договора на 20 тысяч и купить только машину? В ответ сотрудники автосалона принялись убеждать потребителя, что такой вариант невозможен.
Тайные покупатели Роспотребнадзора зафиксировали все действия продавцов, подтверждающие навязывание услуг и убеждение клиента в невозможности приобрести отдельно автомобиль без другого договора и прочих покупок. На основании собранной информации Роспотребнадзор начал процедуру привлечения «АМК Волгоград» к административной ответственности.
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