Общество

В Волгограде отремонтируют дороги за 212 миллионов рублей

Общество 27.10.2021 09:35
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27.10.2021 09:35


ООО «Дорстрой-34» отремонтирует в будущем году 23 дорожных объекта в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», таковы итоги электронного аукциона. ООО «Дорстрой-34» стало единственным участником аукциона на проведение ремонта дорог. Так, начальная стоимость контракта  составляла 213,9 миллиона рублей. Единственный участник аукциона снизил ее почти на 1 миллион.
Как пояснили ИА «Высота 102» в мэрии, среди предусмотренных планом работ объектов – участок ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Тарифной до ул. Атласова в Тракторозаводском районе, ул. Варшавская и ул. Триумфальная  в Краснооктябрьском районе, улицы Калеганова, Твардовского, Новодвинская, Кутузовская в Дзержинском районе,  ул. 10 дивизии НКВД в Центральном районе, ул. Ковенская в Ворошиловском районе, ул. Криворожская в Советском районе, ул. Успенского, ул. 1-й Пятилетки, пер. Залесский, ул. Подольская в Кировском районе, ул. Кагальницкая, ул. Марийская, ул. Олимпийская в Красноармейском районе и ряд других местных проездов в разных районах города.
Напомним, ранее в Волгограде по итогам электронных торгов был определен исполнитель муниципального контракта на реновацию первых 19 объектов в 2022 году. Победителем аукциона стало муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района». К работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» МУП приступит весной следующего года, как только позволят погодные условия.  В списке объектов первой очереди 2022 года -  улицы Котлубанская и Моздокская в Ворошиловском районе, дорога от ул. Казахской до Тбилисской, дорога к ст. Ельшанка, улицы Аджарская, Армянская в Советском районе, ул. Губкина, ул. 64-й Армии (местный проезд), дорога на пос. Веселая Балка,  дорога на источник Ергенинский в Кировском районе, улицы Петропавловская, Черепановых, Палласовская, Доценко, бульвар Энгельса (от пр. Героев Сталинграда до Сарептского затона), дорога от ул. 2-я Караванной до ул. композитора Танеева, дорога от ул. им. Джека Лондона  до грузового причала пос. Татьянка-2, ул. Удмуртская (от пр-та Столетова до ул. Николаевской),  дорога от ул. им. Джека Лондона до Вилянской в Красноармейском районе.  Кроме того, в настоящее время муниципалитет готовит третий аукцион по обновлению в 2022 году еще не менее 10 объектов городской улично-дорожной сети.


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