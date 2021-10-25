От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-коды

Общество 25.10.2021 18:02
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25.10.2021 18:02
С 25 октября в Волгоградской области вступили в силу новые антикоронавирусные меры, в первую очередь, коснувшиеся всех заведений общественного питания. Согласно нововведениям, подписанным и.о. губернатора Евгением Харичкиным, в них можно попасть только после предъявления паспорта и документа о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.
Следить за соблюдением новый требований чиновники начали с себя. На входе в столовую администрации Волгоградской области и областной думы рядовых клерков, служащих рангом повыше и депутатов во время обеденного перерыва ждали контролеры, сканирующие QR-коды и проверяющие документы. Теперь тем, кто не успел привиться, придется поторопиться или же носить еду с собой в лоточках.
Без QR-кода не пускают и полакомиться бургером в ресторан быстрого питания напротив станции скоростного трамвая «Профсоюзная» в Ворошиловском районе Волгограда. Зато в помещение кинотеатра, расположенное по соседству, можно пройти безо всяких проверок, а оттуда лежит прямой путь к заветным картошке фри и наггетсам. Между тем, кинотеатры обязаны начать предоставлять свои услуги по QR-кодам еще с 18 октября.
Далеко не все заведения общепита строго контролируют, заходят ли к ним только привитые от коронавируса или переболевшие клиенты, например, в кафе азиатской кухни неподалеку от упомянутого ресторана фастфуда. Не спрашивают документы и в уютной кофейне в жилом доме по соседству с «Волгоград Ареной».
Напомним, с 25 октября без сведений о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании нельзя посетить бани или сауны. Билет на междугородний автобус продадут тем, у кого есть аналогичные документы или свежий отрицательный ПЦР-тест. В командировки работодатели тоже должны отправлять привитых или переболевших сотрудников. С 12 октября в Волгоградской области для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет установлен режим самоизоляции.
С 18 октября на QR-коды перешли спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставок, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, салоны красоты и массажные кабинеты. В МФЦ непривитые жители Волгоградской области могут попасть по предварительной записи, остальным запись не требуется. Потоки посетителей разделяются на входе.
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