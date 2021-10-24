Общество 24.10.2021 13:03
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24.10.2021 13:03
Попытки оправдать и героизировать сражавшихся на стороне фашизма и в то же время «демонизировать» Советский Союз перерастают в тенденцию в европейских странах, считает кандидат исторических наук, главный хранитель волгоградского музея-заповедника «Старая Сарепта» Владимир Шевченко. Оборотной стороной данной тенденции становится то, что фашистская идеология в отдельных странах уже не рассматривается как преступная, и происходит активное ее возрождение, рассказал историк ИА «Высота 102».
Причины манипуляций исторической памятью, по мнению Владимира Шевченко, лежат в геополитической сфере. «Фактически на сегодняшний день в мировом масштабе происходит ломка правовой политической системы, сложившейся после Нюрнбергского трибунала, – говорит эксперт. – И в «новом мире» России уже не отводится роль победительницы главного зла XX века – фашизма».
Говоря о резко отрицательном отношении волгоградцев и всего российского общества к героизации солдат нацистской Германии и ее сателлитов, историк подчеркнул, что различные западные организации предпринимают попытки изменить его. Это, в том числе, различные «образовательные» и другие инициативы, говорит Шевченко. Здесь многие волгоградцы вспомнят и скандал, разразившийся осенью 2017 года. Тогда Временный Поверенный в делах посольства Румынии в РФ Виорелу Кожокару просил обеспечить «присутствие взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом» (орфография и пунктуация сохранены).
Обращение вызвало большой резонанс среди волгоградской общественности, которых возмутили так называемые «герои», воевавшие вместе с фашистской Германией против Советского Союза. Ветераны Великой Отечественной войны в Волгограде вспомнили, как совершенно не по-геройски вели себя румынские солдаты, отбирали последний кусок хлеба и теплые вещи у мирных жителей.
Тогда спустя несколько дней в интервью «Высоте 102» Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в РФ Василе Соаре уточнил, что всех солдат румынской армии они называют героями, независимо от оттого, где и на какой стороне они воевали. «Сегодня в Румынии господствуют оценки участия во Второй Мировой войне на стороне нацистской Германии как вынужденной, а солдаты погибшие, в том числе и на Сталинградской земле, представляются жертвами, – прокомментировал Владимир Шевченко. – Безусловно, что подобный подход является элементом национальной самоидентификации, в том числе и в новом европейском обществе, поскольку позволяет представить своих соотечественников не только как жертв, но и как «героических борцов» с советским режимом».
Определенных «успехов» в этой области румынской стороне удалось достичь в соседней Молдове. «В 2010 году на уровне правительства Молдовы румынские ветераны были приравнены к ветеранам Красной Армии, – рассказал житель Молдовы, руководитель международного проекта «Поздравь Солдата Победы» Артем Гурьев. – В сентябре этого года в городе Фалешты был воздвигнут монумент в честь румынских солдат, которые были во время Великой Отечественной войны участниками создания еврейских гетто на территории МССР и активными палачами мирных граждан».
Между тем, как стало известно «Высоте 102», на предстоящей неделе Волгоградскую область вновь планируют посетить румынские дипломаты, не исключено, что они побывают и на мемориальном комплексе в Россошках. Примечательно, что визит намечен как раз, когда в Румынии отмечают День вооруженных сил. Можно лишь предположить, что выбранное для посещения время неслучайно, и остается предостеречь гостей от ошибок предшественников на священной для многих сталинградской земле.
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