Волгоградцев ждет очередное похолодание без дождей





Столбик термометров не поднимется выше +3 градусов по Цельсию в северных районах Волгоградской области в понедельник, 25 октября. Похолодание принесет сильный северный ветер порывами до 16 м/с, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные погодного сервиса Ventusky.

Холодной будет вся будущая неделя: только в среду воздух прогреется до +10 градусов, но уже в пятницу температура вновь упадет до +5. Сильного потепления не следует ожидать и следующие выходные дни. Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в понедельник небольшие дожди, однако остальные дни будут сухими с переменной облачностью.