Волгоградцев ждет очередное похолодание без дождей

Общество 23.10.2021 10:44
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23.10.2021 10:44
Столбик термометров не поднимется выше +3 градусов по Цельсию в северных районах Волгоградской области в понедельник, 25 октября. Похолодание принесет сильный северный ветер порывами до 16 м/с, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные погодного сервиса Ventusky.
Холодной будет вся будущая неделя: только в среду воздух прогреется до +10 градусов, но уже в пятницу температура вновь упадет до +5. Сильного потепления не следует ожидать и следующие выходные дни. Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют в понедельник небольшие дожди, однако остальные дни будут сухими с переменной облачностью.
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