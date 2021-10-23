Орудия труда эпохи мезолита обнаружили археологи под Волгоградом

Общество 23.10.2021 09:13
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23.10.2021 09:13
Каменные орудия и заготовки под них обнаружили археологи Волгоградского областного научно-производственного центра музея-заповедника «Старая Сарепта» на стоянке древнего человека «Зимовская» во Фроловском районе. Артефакты передадут в региональный краеведческий музей, сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Исследования стоянки, начавшиеся в 2020 году, позволят ученым дополнительно исследовать период среднего каменного века (мезолита) и изучить особенности быта древних людей. «Объект по своим характеристикам очень напоминает древнюю мастерскую», – рассказал главный специалист отдела археологии ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры Павел Клименко.
Напомним, в конце сентября ученые из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска также начали исследования палеолитической стоянки, расположенной на правом берегу балки Сухая Мечётка в Волгограде. А в октябре палеонтологическая коллекция музея-заповедника «Старая Сарепта» пополнилась двумя фрагментами позвонков плезиозавров и позвонком мозазавра, которые обитали около 70-60 миллионов лет назад. Образцы были добыты в ходе палеонтологических экспедиций, проводимых специалистами музея.
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