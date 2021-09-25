Российские ученые изучают в Волгограде стоянку неандертальцев





Ученые из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска проводят исследовательские работы на территории палеолитической стоянки, расположенной на правом берегу балки Сухая Мечётка в Волгограде. Как сообщили в региональном комитете государственной охраны объектов культурного наследия, изучение объекта позволит определить точный возраст культурного слоя и природно-климатические условия на нашей территории во времена неандертальцев.





В состав группы входят 11 ученых — специалистов из Института истории материальной культуры РАН, Института географии РАН, МГУ, Сибирского отделения РАН и ГБУ «Волгоградский научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». При изучении культурного слоя стоянки, который располагается на глубине 23 метра, применяются современные методы датировки. Например, учёные собирают образцы породы для оптически стимулированного люминесцентного датирования — физический метод поможет определить временной период, когда минерал в последний раз находился на свету. Результаты, полученные в Волгоградской области, вместе с данными исследований из других регионов Восточно-Европейской равнины используют для изучения особенностей адаптации неандертальского человека к постоянно менявшимся климатическим условиям.

Справка.

Палеолитическая стоянка Сухая Мечётка открыта в 1952 году во время строительства Волжской ГЭС. Это уникальный памятник каменного века частично изучен экспедицией под руководством Сергея Замятнина в 1952 и 1954 гг. На исследованном участке площадью 650 квадратных метров обнаружены остатки пяти очагов, различные зоны концентраций каменных орудий, участки их изготовления, а также кости различных животных, в основном, бизонов. По словам специалистов, это единственная стоянка в Европе, которая была единовременно раскопана на большой площади, что позволяет получить дополнительные сведения о жизни групп неандертальцев.

Фото администрации Волгоградской области