Волгоградский музей заполучил останки плесиозавра





Палеонтологическая коллекция музея-заповедника "Старая Сарепта" в Волгограде пополнилась несколькими образцами мезозойской фауны, представители которой обитали около 70-60 миллионов лет назад. Как сообщили в пресс-службе музея, это два крупных фрагмента позвонков плезиозавров – морских ящеров из отряда вымерших пресмыкающихся, которые достигали 13-15 метров в длину и имели четыре конечности, преобразованные в ласты. Еще один экспонат - целый шейный позвонок мозазавра – вымершего хищного морского ящера.





Коллекция также пополнилась раковиной брюхоногого моллюска Euomphalus, жившего в каменноугольном периоде около 300 миллионов лет назад.

В музее не уточнили, в каких местах и когда были обнаруженные указанные экспонаты. Отмечается, что образцы были добыты в ходе палеонтологических экспедиций, проводимых специалистами музея-заповедника.

Фото: музей-заповедник "Старая Сарепта"